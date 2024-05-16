Песков заявил о попытках США давить на Китай из-за сотрудничества с Россией

США и другие страны пытаются давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям».

По его словам, Пекин не боится давления, так как достаточно силен, чтобы этому противодействовать.

Он отметил, что Россия и Китай совместно решают вопросы, связанные с влиянием вторичных санкций Штатов. В частности, это делается через диалог и поиск способов сотрудничества, на которые невозможно повлиять извне.

Также пресс-секретарь российского главы отметил, что межрегиональное сотрудничество России и Китая — важнейший элемент отношений. В нем есть проблемы, но это «проблемы роста», заключил он.

16 мая в Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.

Позже Путин и Си Цзиньпин перейдут к общению в неформальной обстановке. Предположительно, они переговорят один на один и прогуляются по парку рядом с Домом народных собраний. Вечером, во время неформального ужина, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.