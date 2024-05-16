В Словакии рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Роберта Фицо после перенесенной операции оценивается как стабильное. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал заместитель министра охраны окружающей среды Филип Куффа.

«Состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное», — поделился Куффа.

До этого телеканал Markiza сообщал, что угроза жизни Фицо все еще сохраняется.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Президент Болгарии Румен Радев выразил осуждение в связи с покушением на Фицо, подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для стабильности демократических процессов в Европе.

Ранее в Кремле решительно осудили покушение на Фицо.