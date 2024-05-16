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В «Зените» ответили на слухи о штрафах для игроков

Тренер «Зенита» Семак о слухах про штрафы для игроков: такого даже примерно нет

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на слухи, согласно которым глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер пригрозил футболистам клуба штрафами из-за неудовлетворительных результатов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Какие-то разговоры, штрафы, что Алексей Борисович заходил в раздевалку — не заходил, что команда оштрафована — такого даже примерно нет. Это даже как-то антилогично. Потому что если команда выигрывает, она получает какую-то премию, если не выигрывает, не получает», — заявил Семак.

По информации журналиста Кирилла Легкова, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер пообещал лишить футболистов всех бонусов при условии, если они не станут обладателями Кубка России по итогам текущего сезона.

15 мая «Зенит» в Санкт-Петербурге в серии послематчевых пенальти обыграл московский ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Таким образом, армейский клуб в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет на втором месте, набрав 51 очко и на два балла отставая от лидирующего «Динамо» за два тура до конца.

Ранее стал известен диагноз голкипера ЦСКА, получившего серьезную травму в матче с «Зенитом».

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