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Госдума поддержала Белоусова на посту главы Минобороны

Володин: Госдума поддерживает Андрея Белоусова, будет помогать

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Государственная дума поддерживает и готова помогать новому министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову. Об этом заявил ТАСС председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что депутаты давно знакомы с Белоусовым и его работой, они поддерживают решение президента по его назначению.

«Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь», — добавил Володин.

Президент России Владимир Путин 14 мая назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Белоусова, который ранее занимал пост первого заместителя главы правительства, он назначил министром обороны. Сергей Шойгу, занимавший этот пост, был назначен секретарем Совета безопасности России.

15 мая Путин встретился с командующими войсками военных округов. Он обсудил изменения состава правительства и объяснил, чем будут заниматься Шойгу и Белоусов. Глава государства поблагодарил Шойгу за работу в ведомстве и отметил, что изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили назначение Белоусова министром обороны фразой «ничего хорошего для Киева».

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