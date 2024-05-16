Игрок «Зенита» принес извинения голкиперу ЦСКА, которому нанес травму

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) принес извинения российскому голкиперу московского ЦСКА Владиславу Торопу, который получил серьезную травму после столкновения с ним.

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», — написал Алип.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее стал известен точный диагноз Торопа.