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Россия и Китай подписали совместные документы

Россия и Китай в Пекине подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская Федерация и Китай подписали концепцию развития острова Большой Уссурийский. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пекине 16 мая начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине завершились. Они продлились почти 2,5 часа.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее в США увязали встречу Путина и Си Цзиньпина с концом гегемонии Запада.

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