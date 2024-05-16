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ЦСКА показал фото голкипера, получившего серьезную травму в игре с «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Тороп о травме: чувствую себя неважно, но не падаю духом

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Пресс-служба московского ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовала фотографию голкипера Владислава Торопа из больницы. Вратарь получил серьезное повреждение в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА», — привела слова Торопа пресс-служба армейцев.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком соперником Нуралы Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

Ранее стал известен точный диагноз Торопа.

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