Москва и Пекин приняли решение об углублении всеобъемлющего партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что заявление представляет развернутый документ объемом более 30 страниц. Он раскрывает «особый характер двусторонних отношений» России и Китая.

«Обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка», — приводит агентство слова помощника российского президента.

До этого Путин говорил, что РФ и КНР не сотрудничают «против кого-либо».

Он подчеркнул, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, своей целью видят гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Ранее переговоры между Россией и Китаем в Пекине завершились.