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Появилось видео драки футболистов «Енисея» с отдыхающими в Красноярске

Опубликована видеозапись драки игроков «Енисея» с отдыхающими в Красноярске

В сети появилась видеозапись драки, которая произошла между футболистами «Енисея» и отдыхающими на базе отдыха в Красноярске. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «112».

Женщина, пострадавшая в результате драки, рассказала, что конфликт произошел 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Ее слова передает «Чемпионат» со ссылкой на Telegram-канал «112 Красноярск». Отмечено также, что в инциденте принимали участие игроки клуба Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

Генеральный директор красноярского «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на новость о том, что футболисты устроили драку на базе отдыха с семьей отдыхающих, заявив, что игроков спровоцировали. Он добавил, что в клубе идет проверка по этому эпизоду, а с футболистами уже была проведена соответствующая беседа.

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