В Кремле раскритиковали конференцию по Украине в Швейцарии без России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов безопасности без участия Москвы является бесперспективным. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал конференцию в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня и будет посвящена урегулированию конфликта на Украине. По мнению пресс-секретаря российского президента, рассматривать подобное мероприятие в качестве серьезной попытки урегулировать ситуацию на Украине не стоит.

«Это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», — пояснил Песков.

До этого Bloomberg писал, что участники саммита по Украине в Швейцарии планируют обсудить, как Россия может поучаствовать в мирных переговорах по Украине в будущем.

По данным агентства, дипломаты стран, которые примут участие в саммите, сосредоточены на ограниченном наборе целей в рамках подготовки к мероприятию с тем, чтобы обеспечить участие в нем Китая и стран глобального Юга.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.