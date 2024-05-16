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Школьница сорвалась со скалы и приземлилась головой на камни, пытаясь сделать селфи

Mash: на Сахалине школьница сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

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Пожарно-спасательная служба Сахалинской области

На Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы и сломала кости лица, пытаясь сделать селфи на высоте. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Долинском районе. Компания подростков 15 мая в темное время суток решила наведаться на Быковские пороги — раньше достопримечательность была дамбой для водопада. Несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, однако планировавшая сделать селфи на высоте школьница сорвалась и упала.

Друзья пострадавшей вызвали на место экстренные службы, к делу подключился Следственный комитет. По предварительным данным Kub Mash, девушка получила множественные переломы — у несовершеннолетней сломана нижняя челюсть в нескольких местах, а также верхняя челюсть, носовые пазухи и глазницы. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Таиланде туристка сорвалась с водопада и повредила ногу.

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