Россиянам рассказали, какие подержанные китайские кроссоверы лучше всего покупать

Среди китайских кроссоверов с пробегом лучше всего покупать те, которые давно официально продаются в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

«Порекомендовать можно те кроссоверы, которые уже длительный срок официально реализуются на территории Российской Федерации. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Кроссоверы этих марок чаще всего встречаются на вторичном рынке среди китайских автомобилей», — сказал Гришаков.

По его словам, на такие автомобили всегда есть запасные части. Также на вторичном рынке можно встретить китайские автомобили, у которых еще не закончилась официальная гарантия. Именно такая машина будет наиболее выгодной для приобретения.

До этого стало известно, что китайская компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus.

Новый U70 Pro получил бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. А вот кроссовер U75 Plus получил двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Коробка передач — автоматическая.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» выпустит кроссовер на базе Lada Vesta.