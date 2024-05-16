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Си Цзиньпин дал оценку переговорам с Путиным

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал откровенными, дружескими и содержательными завершившиеся в Пекине переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета «Известия».

Переговоры лидеров двух страны завершились в Доме народных собраний в Пекине, они продлились около 2,5 часа.

Путин во время беседы с Си Цзиньпином в узком составе заявил, что сотрудничество РФ и КНР не является конъюнктурным и не направлено против кого-либо.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.

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