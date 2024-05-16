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Генерал-лейтенант Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

Главный кадровик Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Начальник главного управления кадров министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обжаловал свой арест по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, который отправил его под арест.

Если военного признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его задержали 13 мая, на следующий день Следственный комитет РФ сообщил о его аресте, назначенном военным судом.

Также по данному уголовному делу Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Леву Мартиросяна. Предположительно, этот человек дал Кузнецову взятку.

По данным СК, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в соцсетях появилось видео передачи взятки Кузнецову.

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