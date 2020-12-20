У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии в воскресенье, 20 декабря, сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков был примерно в 95 км к северо-востоку от города Хатинохе на севере острова Хонсю, а очаг располагался на глубине 10 км.

В настоящее время сведений об угрозе цунами не поступало.

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