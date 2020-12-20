Склад с краской и растворителем загорелся в Москве

Склад со строительными материалами загорелся на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел на улица Маршала Прошлякова, его площадь на данным момент уточняется, рассказал источник. По его словам, огонь перекинулся на второй склад, существует угроза распространения на третий.

Пожару присвоен второй уровень сложности, указано в сообщении.

По данным источника, на складе хранятся легко воспламеняющиеся жидкости, такие как краски и растворители.

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