Власти Германии подтвердили планы закрыть сообщение с Великобританией

Правительство Германии разрабатывает постановление о приостановке сообщения с Великобританией и ЮАР, сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц на своей странице в Twitter.

«Из-за зарегистрированной мутации коронавируса федеральное правительство намерено ограничить возможности путешествий между Германией, Великобританией и Южной Африкой. В настоящее время разрабатывается постановление», – написала Фиц.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bild: Меркель добивается полного закрытия границ ЕС для британцев

— Литва вслед за другими странами задумалась о приостановке авиасообщения с Британией

— Россия пока не принимала решений о закрытии авиасообщения с Великобританией