Объявленный в международный розыск россиянин задержан в Испании
Полина Рутковская
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Испанская полиция задержала россиянина, объявленного Россией в международный розыск за мошенничество и хищение, сообщает Europa Press.
Мужчина был задержан в Адехе на острове Тенерифе, где проживал с родственником.
Задержанный 56-летний россиянин разыскивается за мошенничество и хищение €900 тысяч, указано в сообщении. По данным агентства, он совершил эти преступления, когда возглавлял российское государственное предприятие.
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