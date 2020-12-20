Объявленный в международный розыск россиянин задержан в Испании

Испанская полиция задержала россиянина, объявленного Россией в международный розыск за мошенничество и хищение, сообщает Europa Press.

Мужчина был задержан в Адехе на острове Тенерифе, где проживал с родственником.

Задержанный 56-летний россиянин разыскивается за мошенничество и хищение €900 тысяч, указано в сообщении. По данным агентства, он совершил эти преступления, когда возглавлял российское государственное предприятие.

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