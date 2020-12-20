Италия приостановит авиасообщение с Великобританией из-за COVID-19
Италия присоединится к странам, решившим приостановить авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса, сообщил глава итальянского министерства иностранных дел Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook.
«Как правительство мы обязаны защищать итальянцев, поэтому, предупредив британские власти, мы совместно с министерством здравоохранения скоро подпишем распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией», — написал Ди Майо.
Ранее решение приостановить сообщение с Великобританией приняли Нидерланды и Бельгия. Кроме того, о возможном ограничении авиасообщения сообщают СМИ Франции.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.
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