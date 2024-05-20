В США заявили об отсутствии планов по отправке военных инструкторов на Украину

В настоящее время США не имеют планов по направлению своих военных инструкторов на Украину. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге, Браун напомнил, что у Вашингтона и Киева есть опыт сотрудничества в этой сфере: до начала специальной военной операции американские военные инструкторы проводили на Украине обучение местных военнослужащих. Генерал выразил мнение, что теоретически страны могут вернуться к этому, но лишь по завершении конфликта с Россией.

16 мая генерал Браун высказывался по этому вопросу в несколько ином ключе. Перед встречей Военного комитета Североатлантического альянса в Брюсселе он заявил журналистам, что страны — члены НАТО в конце концов придут к отправке своих инструкторов на Украину. Это будет нелегким выбором, так как поставит под угрозу их жизни. Но и тогда Браун оговаривался, что в ближайшее время ожидать подобного не стоит.

Подробнее об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об опасных последствиях отправки западных инструкторов на Украину.