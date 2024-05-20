Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отсутствии планов по отправке военных инструкторов на Украину

Генерал Браун: США сейчас не планируют отправлять военных инструкторов на Украину

close
100%
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время США не имеют планов по направлению своих военных инструкторов на Украину. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге, Браун напомнил, что у Вашингтона и Киева есть опыт сотрудничества в этой сфере: до начала специальной военной операции американские военные инструкторы проводили на Украине обучение местных военнослужащих. Генерал выразил мнение, что теоретически страны могут вернуться к этому, но лишь по завершении конфликта с Россией.

16 мая генерал Браун высказывался по этому вопросу в несколько ином ключе. Перед встречей Военного комитета Североатлантического альянса в Брюсселе он заявил журналистам, что страны — члены НАТО в конце концов придут к отправке своих инструкторов на Украину. Это будет нелегким выбором, так как поставит под угрозу их жизни. Но и тогда Браун оговаривался, что в ближайшее время ожидать подобного не стоит.

Подробнее об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об опасных последствиях отправки западных инструкторов на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами