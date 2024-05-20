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Амурчанин выпил со знакомым и остался без квартиры

В Амурской области мужчина лишился жилья после застолья со знакомым

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Depositphotos

Жителя Амурской области осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Amur.life со ссылкой на Благовещенский городской суд.

По версии правоохранителей, мужчина знал о пристрастии знакомого к алкоголю. Воспользовавшись его состоянием, россиянин обманным путем получил от пострадавшего доверенность. Документ позволял ему распоряжаться квартирой.

Позже он заключил договор купли-продажи с другими людьми и получил за жилье пострадавшего четыре миллиона рублей. Пока осужденный делал все необходимое для получения денег, бывший владелец квартиры находился в реабилитационном центре.

«После реабилитации мужчина понял, что знакомый его обманул, квартиру продал, а вещи из квартиры вывез», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Фигурант вину не признал. Мужчину приговорили к 4,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Осужденный попытался оспорить решение, но Амурский областной суд оставил приговор без изменений.

Ранее у москвича украли 9,5 млн рублей, пока он был на службе в храме.

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