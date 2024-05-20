Женская сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборочном раунде к чемпионату Европы-2025. Об этом передает сайт Литовской федерации футбола.

«На нас наложили ожидаемые санкции. Но сейчас санкции и денежные штрафы не являются главной проблемой. Важно было еще раз обозначить позицию федерации», — сказал президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы. Белорусские клубы и сборные проводят международные матчи на нейтральных полях.

9 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не будет отстранять Белоруссию от международных турниров.

Ранее в Госдуме заявили, что УЕФА хотел допустить Россию к международным соревнованиям.