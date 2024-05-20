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В Пентагоне выступили против ударов ВСУ по территории России оружием США

Остин ожидает, что Украина будет применять оружие США только в своих границах

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выступил против расширения географии применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений США, поставленных Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Остина.

«Мы ожидаем, что они продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины», — заявил Остин.

Его подчиненный, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать наносить удары по Крыму, а также новым регионам России, которые Вашингтон продолжает считать территорией Украины.

До этого подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР).

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

Ранее украинские военные нанесли удар по окрестностям Луганска ракетами западного производства.

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