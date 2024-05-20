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ВСУ ударили ракетами по городу Свердловску в ЛНР

ТАСС: ВСУ нанесли ракетный удар по Свердловску в ЛНР, произошел пожар

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Shutterstock

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Уточняется, что на месте обстрела начался пожар. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Украинские военные также обстреляли село Графовка Краснояружского района.

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

До этого штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали неуправляемыми авиационными ракетами замаскированную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее украинские военные нанесли удар по окрестностям Луганска ракетами западного производства.

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