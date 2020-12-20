Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде 24 и 25 декабря в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе, передает RT.

Температура воздуха в понедельник, 21 декабря, составит около 0°С, по области — от -3°С до +1°C. Местами возможны слабые осадки и гололед.

Во вторник, 22 декабря, в Москве температура опустится до -3…-5°С, по области — -2…-7°С. Осадков в этот день не ожидается.

Со среды, 23 декабря, синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления, в связи с чем начнутся небольшие осадки. При этом температура воздуха останется прежней.

Неблагоприятная погода ожидается в четверг и пятницу, 24 и 25 декабря, отметила Позднякова.

По ее словам, в ночь на 24 декабря местами будет небольшой снег, днем снег будет практически повсеместно. Минимальная дневная температура останется по региону в пределах от -2°С до -7°С.

25 декабря сохранится облачная погода со снегом при той же температуре.

«Мы ожидаем, что за эти дни со снегом — то есть 23, 24, 25 декабря — прирост снега может составить где-то 5—6 см в городе», — заключила синоптик.

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