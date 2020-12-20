В московский аэропорт Домодедово поступило сообщение о «минировании»
Столичный аэропорт «Домодедово» проверяют после поступившего сообщения о «минировании», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуации не проводилось.
Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве «заминировали» все больницы
— «Аэрофлот» рассказал о «заминированном» рейсе Нью-Йорк – Москва
— В Москве эвакуировали Большой театр после сообщения о минировании