В московский аэропорт Домодедово поступило сообщение о «минировании»

Столичный аэропорт «Домодедово» проверяют после поступившего сообщения о «минировании», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуации не проводилось.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах.

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