Охранник обстрелял дворников на парковке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Кропоткинском переулке.

«Охранник обстрелял из пневматического пистолета дворников, которые пришли на уборку», — рассказал собеседник агентства.

Охранника задержали, по предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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