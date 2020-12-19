Охранник обстрелял дворников на парковке в центре Москвы
Катерина Медведева
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Охранник обстрелял дворников на парковке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Кропоткинском переулке.
«Охранник обстрелял из пневматического пистолета дворников, которые пришли на уборку», — рассказал собеседник агентства.
Охранника задержали, по предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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