Подозреваемый в убийстве полицейский из Ставрополя признал свою вину

Полицейский из Ставрополя, которого ранее задержали по подозрению в убийстве 29-летнего местного жителя, дал признательные показания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК СКР по региону.

Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели автомобиль подозреваемого, место происшествия, а также провели обыски в его доме.

В дальнейшем мужчина был доставлен в следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь, где на допросе дал признательные показания.

Согласно информации следствия, экс-полицейский состоял в дружеских отношениях с погибшим. В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Как сообщалось, 12 декабря в полицию Ставрополя поступило заявление от женщины об исчезновении ее 29-летнего сына. 17 декабря в лесном массиве на выезде из города обнаружили труп разыскиваемого с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка. Подозреваемый был уволен из органов внутренних дел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ставрополе полицейский задержан по подозрению в убийстве