«Фаворит» Пугачевой вспомнил, как Максим Галкин боялся певицу

Самоназванный фаворит Аллы Пугачевой, певец Сергей Савин назвал Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «терпилой» из-за того, как комик боялся ослушаться Аллу Пугачеву. Его слова передает aif.ru.

«Помню, на презентации моего диска Алла ему дала мой портрет и сказала: «Держи!» И он вынужден был его держать. И улыбался при этом. Вовсе не от того, что он жаждал мой портрет в руках подержать», — рассказал исполнитель.

При этом, заявил артист, иногда Галкин исподтишка саботировал мероприятия, которые устраивала супруга. Он старался приезжать позднее, чтобы не участвовать в фотосессиях и проч. Музыкант заявил, что ему было неловко в те моменты, когда Галкин публично его хвалил по приказу Пугачевой. Савин чувствовал раздражение комика.

Савин также считает, что многие из окружения Примадонны побаивались ее. Он назвал близких людей Пугачевой марионетками в руках певицы.

«Никто не посмел ни разу ни коим образом ей перечить. Никто не смел сделать ничего такого, что бы не понравилось Алле, иначе за этим последовала бы расплата», — заявил Савин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. 10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

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