В МИД РФ сочли призыв ЕС обеспечить свободу протеста в Грузии вмешательством в дела страны

Призыв Евросоюза обеспечить свободу протеста в Грузии звучит как вмешательство в дела страны с целью смены власти. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», — отметила дипломат.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

Днем 17 мая мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах, заявил, что угрозы и шантаж при стратегическом партнерстве немыслимы.

До этого МВД Грузии обновило данные о задержанных на митингах против закона об иноагентах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.