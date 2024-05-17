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В МИД РФ сочли призыв ЕС обеспечить свободу протеста в Грузии вмешательством в дела страны

Захарова: призыв ЕС к свободе протеста — это вмешательство в дела Грузии

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Zurab Tsertsvadze/AP

Призыв Евросоюза обеспечить свободу протеста в Грузии звучит как вмешательство в дела страны с целью смены власти. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Европейский союз должен быть последователен и призвать власти, например, США, Армении, Молдавии обеспечить право граждан на протест», — отметила дипломат.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

Днем 17 мая мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя высказывания западных политиков о возможных санкциях из-за грузинского закона об иностранных агентах, заявил, что угрозы и шантаж при стратегическом партнерстве немыслимы.

До этого МВД Грузии обновило данные о задержанных на митингах против закона об иноагентах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.

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