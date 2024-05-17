Россия ударила по порту под Одессой

Российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, прилет произошел в 18:30 по московскому времени. Отмечается, что ВС РФ попали в портовую зону, куда не так давно уже было попадание.

В пятницу стало известно, что российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было запущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма. В материале говорится, что «полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области».

Также сообщалось, что мощный взрыв произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил РФ по воинской части. Одесское подполье фиксирует большое количество скорых и пожарных машин. Военная часть соединена с железнодорожными путями, где располагаются склады.

Ранее Ранее российские военные ударили по военной части в Одесской области.