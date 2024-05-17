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Россия ударила по порту под Одессой

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по порту города Южный под Одессой

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия нанесла удар по порту города Южный Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, прилет произошел в 18:30 по московскому времени. Отмечается, что ВС РФ попали в портовую зону, куда не так давно уже было попадание.

В пятницу стало известно, что российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было запущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма. В материале говорится, что «полыхнуло не хуже, чем в ходе недавнего удара по ВСУ в Харьковской области».

Также сообщалось, что мощный взрыв произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил РФ по воинской части. Одесское подполье фиксирует большое количество скорых и пожарных машин. Военная часть соединена с железнодорожными путями, где располагаются склады.

Ранее Ранее российские военные ударили по военной части в Одесской области.

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