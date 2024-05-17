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Кабмину направили пакет антитабачных законопроектов

Метелев: в правительство направлены проекты об ужесточении правил продажи вейпов

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Shutterstock

Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев написал в своем Telegram-канале, что пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд.

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд», — сообщил он.

Он отметил, что данные инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, а также увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи продукции с никотином и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним. Кроме того, будет ограничен перечень вкусовых добавок.

До этого стало известно, что в России планируется запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. После принятия этого распоряжения будут разрешены к продаже только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (содержание не менее 94 процентов) и пропиленгликоль (содержание не менее 95 процентов).

Ранее в Казахстане запретили продажу вейпов и их рекламу.

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