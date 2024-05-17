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В МИД РФ ответили Эстонии на заявление об изъятии активов РФ

Захарова: РФ будет пользоваться правом по своим замороженным активам

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ намерена пользоваться правом по изъятию российских замороженных активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе нынешнего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику стороны решительно осудили в совместном заявлении «инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств» и подчеркнули «право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — сообщила Захарова.

До этого глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что страна может передать Киеву до €40 млн из замороженных активов России.

15 мая Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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