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Инфляция в РФ увеличилась за месяц до 7,84%

Росстат: инфляция в апреле выросла на 0,12%, до 7,84%

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Годовая инфляция в России увеличилась до 7,84% в апреле, прирост составил 0,12%. Это следует из ежемесячного отчета Росстата.

Отмечается, что за месяц цены на потребительские товары выросли в среднем на 0,5%. В годовом выражении рост составляет 8,33%. Рост цен на непродовольственные товары за месяц составил 0,41%, а по сравнению с апрелем 2023 года цены выросли на 7%.

До этого глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России не исключили снижение ставки ЦБ уже во второй половине текущего года при соблюдении ряда условий. При этом если ситуация будет нестабильной — то ЦБ может принять и другие меры, подытожила Набиуллина.

Также стало известно, что на последнем заседании Банка России мнения экспертов разделились : часть выступала за сохранение ставки на уровне 16%, другие предлагали повысить ее до 17%. Поддерживающие повышение ссылались на риски замедления дезинфляции и инертность госрасходов к высоким ставкам, тогда как сторонники сохранения ставки указывали на снижение инфляции и эффект от предыдущих повышений.

Ранее в ЦБ рассказали , как рассчитать процент по вкладам.

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