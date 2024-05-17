Прокуратура Франции начала расследование беспорядков в Новой Каледонии

Во Франции запущено официальное расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии (заморская территория республики). Об этом прокурор Ив Дюпа сообщил в эфире телеканала Outre-mer La Premiere.

Прокурор пояснил, что расследование было открыто по фактам «преступного сговора, кражи, нанесения ущерба в составе организованной банды» и будет направлено «против тех, кто дергал за ниточки, тех, кто использовал других людей, особенно молодежь, ради раскручивания спирали насилия».

Он также сообщил, что за время беспорядков в Новой Каледонии полицией были задержаны 163 человека.

Новая Каледония — заморская территория Франции в Тихом океане. 13 мая в городе Нумеа прошел митинг, участники которого выступили против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Позже манифестация переросла в беспорядки, участники которых грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки.

15 мая президент Эммануэль Макрон заявил о проведении заседания Совета по обороне республики из-за массовых беспорядков в Новой Каледонии.

16 мая стало известно, что французские власти решили привлечь военных для охраны морских портов и аэропортов заморской территории.

При этом французские власти считают, что к беспорядкам и столкновениям между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии каким-то образом причастны Россия и Азербайджан.

Ранее стало известно, что ущерб от погромов в Новой Каледонии составил €200 млн за три дня.