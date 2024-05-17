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Кушанашвили раскрыл, что актриса «Содержанок» платит Киркорову за выход вместе

Шоумен Кушанашвили заявил, что Марго Овсянникова платит Киркорову 5 млн руб.

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер и журналист Отар Кушанашвили заявил, что актриса Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за то, чтобы звезда появлялся вместе с ней на светских мероприятиях. Об этом шоумен рассказал на своей программе «Каково».

«Бедросович, я вас знаю, как облупленного. В случае с Бедросовичем, «как облупленного», звучит двусмысленно. Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, [стала] «той, что с Киркорвым», — поделился Кушанашвили.

Журналист подчеркнул, что эту схему изначально раскрыл продюсер Николай Картозия, который рассказал о возможности купить одобрение какого-нибудь авторитетного человека. В опубликованном Кушанашвили посте Картозия заявляет, что «пиар от человека уровня Киркорова» стоит порядка 5 млн рублей.

В начале мая сообщалось, что протеже Киркорова Овсянникова готовится к операции у Хайдарова. По словам бывшей участницы «Дома-2», обратиться к хирургу ей посоветовал наставник, и первичный осмотр хирург провел прямо в доме певца.

Ранее Лерчек рассказала, сколько ей нужно денег в месяц.

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