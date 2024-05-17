Украинские консульства возобновляют оказание услуг мужчинам с военным билетом

С 18 мая отделения МИД Украины возобновят оказание консульских услуг, но теперь это будет делаться по новым правилам в связи с вступлением в силу закона о мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Соответствующее распоряжение уже разослано в консульства.

По новым правилам военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет любые консульские услуги (например, продление паспорта для пребывания за границей) будут оказывать только при предъявлении военно-учетного документа. Без него возможен лишь въезд на Украину, где гражданину все равно придется встать на воинский учет.

Прекращение оказания консульских услуг украинским мужчинам уже приводило к огромным очередям накануне вступления новых правил и даже дракам и конфликтам.

При этом большинство уехавших украинцев довольны жизнью в новых странах и возвращаться, в основном, не собираются.

О том, какие у Киева шансы пополнить уехавшими украинцами ряды ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Украине подписан закон о мобилизации заключенных.