Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские консульства возобновляют оказание услуг мужчинам с военным билетом

МИД Украины: консульские услуги будут оказываться по новым правилам

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С 18 мая отделения МИД Украины возобновят оказание консульских услуг, но теперь это будет делаться по новым правилам в связи с вступлением в силу закона о мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Соответствующее распоряжение уже разослано в консульства.

По новым правилам военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет любые консульские услуги (например, продление паспорта для пребывания за границей) будут оказывать только при предъявлении военно-учетного документа. Без него возможен лишь въезд на Украину, где гражданину все равно придется встать на воинский учет.

Прекращение оказания консульских услуг украинским мужчинам уже приводило к огромным очередям накануне вступления новых правил и даже дракам и конфликтам.

При этом большинство уехавших украинцев довольны жизнью в новых странах и возвращаться, в основном, не собираются.

О том, какие у Киева шансы пополнить уехавшими украинцами ряды ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Украине подписан закон о мобилизации заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами