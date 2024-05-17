Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пограничники Frontex останутся на границе между Финляндией и РФ

Frontex продлит поддержку Финляндии на границе с Россией до конца октября

close
100%
Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) продолжит поддерживать погранслужбу Финляндии на границе с Россией до конца октября. Об этом рассказал представитель финской погранохраны Марко Саарекс, передает Yle.

По его словам, пока что финские пограничники получили только устное подтверждение, но ожидают и письменное.

«Самое главное — это символичность [такого шага]», — сказал Саарекс.

Он отметил, что это показывает — сотрудники погранслужбы не одиноки в сложившейся ситуации. Frontex оказывает поддержку Финляндии на рубежах с ноября 2023 года. Сейчас от Frontex в стране служат 26 пограничников.

В конце апреля стало известно, что Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.

До этого в Совете Федерации заявили, что у России нет потребности в Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии закроют проработавший почти 80 лет музей Ленина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами