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Родителей будут штрафовать за курение их детей

Родителям будет грозить штраф до 7 тысяч рублей за курение детей до 16 лет

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Депутаты Государственной думы направили на отзыв в кабмин и Верховный суд РФ пакет законопроектов, которые в том числе вводят для родителей штраф в размере до 7 тысяч рублей за курение ребенка младше 16 лет. Об этом заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд», — сообщил он.

В апреле общественный деятель Владимир Михайлов заявил, что в России ограничена продажа табачных изделий несовершеннолетним, однако, несмотря на это, они остаются в открытом доступе. За последние 10 лет количество случаев курения вейпов у детей выросло в 10 раз.

Отмечалось, что в Госдуму внесен законопроект, который предлагает приравнять распространение информации об интернет-продажах вейпов, кальянов и табака к данным о способах совершения самоубийства.

В декабре зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что россиянам, которые решатся на курение в подъездах, может грозить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее директор больницы напал на подростка, когда увидел, что он курит.

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