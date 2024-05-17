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Работу торговой точки могут приостановить за нарушения правил продажи табака

Метелев: работу магазина могут приостановить за нарушения правил продажи табака

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Shutterstock

Глава комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев заявил в своем Telegram-канале, что повторное нарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней.

«За повторное правонарушение правил продажи табачной продукции будет грозить приостановление деятельности торговой точки до 90 дней», — сообщил он.

Он отметил, что если проект об ужесточении реализации табачных изделий будет принят, их можно будет купить только в стационарных магазинах.

Также он сообщил, что пакет законопроектов об ужесточении правил продажи вейпов отправлен в кабмин и Верховный суд. Метелев отметил, что данные инициативы запретят продажу вейпов в павильонах, а также увеличат штрафы за несоблюдение ограничений продажи продукции с никотином и установят уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним.

Ранее в Казахстане запретили продажу вейпов и их рекламу.

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