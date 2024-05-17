Семин не верит, что «Динамо» станет чемпионом РПЛ в 29 туре

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что борьба за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет идти до последнего тура, передает «Спорт-Экспресс».

«Я не верю, что «Динамо» станет чемпионом в 29 туре. Все будет идти до последнего тура. Сейчас все в руках «Динамо». Все зависит от них самих», — сказал Семин.

Московское «Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ.