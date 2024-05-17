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Айза о домашнем насилии от бывшего мужа: «Снимает кусок кожи»

Блогерша Айза рассказала, что бывший супруг Анохин однажды поднял на нее руку

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Из личного архива Айзы

Блогерша Айза-Лилуна Ай назвала своего бывшего мужа Дмитрия Анохина абьюзером. Об этом знаменитость рассказала в YouTube-беседе с Марком Бартоном.

Она заявила, что слушала высказывания на суде экс-министра Казахстана Куандык Бишимбаева и вспоминала об отношениях с Антохиным. По словам Айзы, она слышала от экс-супруга похожие фразы. Например, мужчина всегда говорил, что она сама виновата в конфликтах. Он также уверял женщину, что она никому не нужна, критиковал за внешний вид и называл глупой. Айзы подчеркнула, что Анохин абсолютно не умел договариваться, контролировал и ревновал ее.

Несколько месяцев назад, призналась блогерша, бывший супруг применил по отношению к ней физическое насилие.

«Он кидается на меня рукой и ногтем царапает, схватил меня и отрывает губу от десны, и прям снимает кусок кожи до мяса. У меня кровища, это при детях. И замахивается на меня кулаком. В этот момент Элвис прыгает на меня и защищает», — рассказала Айза.

Блогерша отметила, что это был первый и последний раз, когда Анохин применил насилие.

Айза была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным с 2015 по 2020 год. В 2016-м у них родился сын Элвис. Бизнесвумен развелась со вторым мужем в 2020 году. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр.

Ранее певица Агурбаш призналась, что сделала паузу в карьере из-за развода с абьюзером.

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