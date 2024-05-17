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Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Depositphotos

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — предупредил местных жителей глава региона.

Он посоветовал белгородцам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, такими. как коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем же, кто в момент объявления тревоги находится на улице, Гладков рекомендовал спустится в укрытие или иное безопасное место.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах. В Шебекино снаряд повредил бункер сельхозпредприятия, предназначенный для хранения сырья.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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