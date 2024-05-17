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Предприниматель из Уфы сносит часть дома, в котором продолжают жить люди

В Уфе бизнесмен выкупил и решил снести часть дома, где продолжают жить люди

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В Уфе предприниматель сносит двухэтажный дом, в котором продолжают жить люди, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, бизнесмен выкупил часть дома на бульваре Ибрагимова, в котором ранее жили шесть семей. Две из них продали свои доли и съехали, а покупатель решил снести теперь принадлежащую ему часть здания.

Недавно оставшиеся жильцы проснулись от шума и грохота и увидели, что строительная техника разрушает здание. Новый владелец двух квартир заявил им, что производит «демонтаж» своей доли.

Жители дома возмутились происходящим и вызвали полицию, после чего бизнесмен остановил рабочих и уехал. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в Балашихе жителям деревянных бараков 1947 года постройки пообещали новое жилье к 2032 году.

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