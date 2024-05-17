Стало известно, в каком возрасте люди начинают верить сплетням

Ученые из Лаборатории коммуникационных наук NTT в Киото (Япония) обнаружили, что способность верить в сплетни может проявиться у детей в семилетнем возрасте. При этом для убеждения ребенка в правдивости социально одобряемого слуха нужно несколько источников, а неодобряемого — лишь один. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

В эксперименте участвовала группа из 108 семилетних детей, которым показывали видеозаписи с куклами, делящимися положительными, нейтральными или негативными сплетнями. К негативным слухам относились сообщения о том, что определенный участник исследования сломал или украл игрушку сверстника или ударил другого ребенка. Положительные или социально одобряемые слухи включали в себя информацию о том, что участник оказал другому помощь.

После просмотра видеозаписей детей попросили раздать фигурантам положительных сплетен наклейки, таким образом выразив одобрение. Результаты показали, что положительных сплетен об одном участнике из одного источника было недостаточно для получения наклейки. Дети более охотно дарили их, если слух был подтвержден несколькими источниками. Тем не менее, для отказа от раздачи наклеек определенному участнику было достаточно негативных сплетней, «распространенных» только одной куклой.

Ранее было установлено, с какого возраста ребенок начинает обращать внимание на чувства других людей.