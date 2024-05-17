Эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ сами сдадут Харьков

Российская армия может создать вокруг Харькова условия, в которых Вооруженные силы Украины сами решат не оборонять город и отступить от него. Такое мнение в интервью Life.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Таким образом он прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что армия России не собирается брать Харьков.

Матвийчук высказал мнение, что цель российской армии на данном этапе — «создать такие условия, когда Харьков сам упадёт нам в руки». Для этого потребуется блокировать город со всех сторон для прекращения подвоза туда боеприпасов, вооружения и личного состава.

При подобных условиях, по мнению Матвийчука, «оборонять город будет невыгодно, и он будет сдан на милость победителя».

17 мая президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам поездки в Китай, заявил, что несмотря на успешное наступление в Харьковской области Россия не собирается брать под контроль сам Харьков. Он заявил, что отечественные войска ведут наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорий, в том числе Белгорода.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о панике ВСУ из-за наступления российских войск под Харьковом.