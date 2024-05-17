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В МИД РФ отреагировали на санкции против российских СМИ

МИД: Евросоюз зачищает информпространство от альтернативных точек зрения

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва смотрит на введение Евросоюзом запрета вещания российских СМИ как продолжение политической цензуры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры», — сказала она.

По ее словам, это свидетельствует о тотальной зачистке информационного пространства ЕС от любых альтернативных западным нарративам точек зрения.

До этого стало известно, что совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что запрет на территории Евросоюза вещания российских СМИ свидетельствует о жесточайшей цензуре со стороны Запада, которая не совпадает с утвержденными правами на свободу слова и распространение информации.

Ранее стало известно, когда в ЕС запретят вещание «Известий» и РИА Новости.

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