Махачев рассказал, когда он может подраться с Макгрегором

Российский боец, чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал на YouTube-канале Pound4Pound, что может провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором (UFC) в 2024 году.

«Я могу подраться в августе–сентябре против Макгрегора. Конор уже не прежний, все это знают. Раньше, когда он дрался с Хабибом, он был в хорошей форме. Но сейчас он пьет слишком много алкоголя», — сказал Махачев.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Ранее Макгрегор сообщил о возвращении в октагон.