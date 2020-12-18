Алиев объявил 8 ноября Днем Победы после событий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию лидера.

«Согласно распоряжению президента Азербайджана «Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы», — подчеркнули в администрации.

Но поскольку Турция отмечает 10 ноября День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики), Алиев выбрал датой Дня Победы 8 ноября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЕС рассказали о плане провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

— Алиев заявил, что о карабахском конфликте следует думать как об оставшемся в прошлом

— Путин заявил, что соглашение по Карабаху в целом выполняется