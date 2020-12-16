Франция начнет вакцинировать граждан от COVID-19 в конце декабря

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти страны намерены начать первую фазу программы вакцинации в последнюю неделю декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) должно принять решение по использованию вакцин. Мы рассчитываем, что в последнюю неделю декабря мы сможем начать первую фазу вакцинации во Франции», — говорится в сообщении.

Франция находится на пятой строчке антирейтинга по количеству пациентов с COVID-19. Там положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии получили свыше 2,3 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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